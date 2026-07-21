Ev hapsi almıştı... Levent Üzümcü gözaltı sürecini anlattı: 'Aydınlık bir gelecek talebi hapsedilemez'

Oyuncu Levent Üzümcü, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından ilk kez açıklama yaptı.

İstanbul'da gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen Üzümcü, tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi adli kontrolüyle serbest bırakılmıştı.

Herkese Merhaba, geçtiğimiz perşembe gününün ilk saatlerinde, yaşadığım bölgeden sorumlu jandarma birliği tarafından, BirGün gazetesinin bir paylaşımında okuduğum, "Kanuni Sultan Süleyman şakası nedeniyle ceza alan komedyen" haberi üstüne yaptığım yorumum gerekçe gösterilerek,… — Levent Üzümcü (@LeventUzumcu) July 21, 2026

SOSYAL MEDYA YORUMU GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Üzümcü, BirGün gazetesinin “Kanuni Sultan Süleyman şakası nedeniyle ceza alan komedyen” başlıklı haberine yaptığı yorumun soruşturmaya gerekçe gösterildiğini bildirdi.

Üzümcü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhaba, geçtiğimiz perşembe gününün ilk saatlerinde, yaşadığım bölgeden sorumlu jandarma birliği tarafından, BirGün gazetesinin bir paylaşımında okuduğum, ‘Kanuni Sultan Süleyman şakası nedeniyle ceza alan komedyen’ haberi üstüne yaptığım yorumum gerekçe gösterilerek, ‘halkı alenen kin ve düşmanlığa teşvik’ suçlamasıyla gözaltına alındım.”

TELEFONUNA VE KİMLİĞİNE EL KONULDU

Gözaltı sırasında cep telefonuna ve kimliğine el konulduğunu belirten Üzümcü, telefonunun şifresini görevlilere verdiğini ifade etti.

“Cep telefonuma ve kimliğime el konuldu. Cep telefonumun şifresini orada ve o dakikada verdim. Gözaltı işlemlerimin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüm.”

“KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALMADIM”

Üzümcü, gözaltı sürecinde dört kez sağlık kontrolünden geçirildiğini ve kendisine kötü muamelede bulunulmadığını söyledi.

“İlk alınışım ve serbest bırakılışım arasında bana toplam dört kere sağlık kontrolü yapıldı. Gözaltı sürecim boyunca, bakış dahil, hiçbir kötü muameleye maruz kalmadım.”

TEMMUZ AYINDAKİ PAYLAŞIMLARI ÖNÜNE KONULDU

Çağlayan Adalet Sarayı’nda savcılık ifadesinin alındığını belirten Üzümcü, temmuz ayında yaptığı tüm sosyal medya paylaşımlarının bir klasör halinde önüne konulduğunu aktardı.

“Çağlayan Adalet Sarayı’nda alınan savcılık ifademde, temmuz ayı boyunca paylaştığım tüm sosyal medya mesajlarım önüme bir klasör halinde konuldu ve bunların bana isnat edilen suçun unsurlarını taşıdığı söylendi.”

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Üzümcü, ailesinden aldığı eğitim ve mesleki ilkeleri nedeniyle söz konusu suçu işlemesinin mümkün olmadığını savunarak suçlamayı reddetti.

“Ailemden aldığım eğitim, mesleğim ve mesleğimin yapılış ve sahneleniş prensipleri nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik etme’ suçu işleme imkânım olmadığını, bu suçlamayı reddettiğimi ve mümkünse suçlamalarına başka bir kulp bulmalarını rica ettim.”

EV HAPSİ VE YURT DIŞI YASAĞI

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildiğini belirten Üzümcü, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiğini söyledi.

“Ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildim. Kısa süren yargılanmam ardından, yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezasına çarptırıldım.”

“SUSMAM VE SUSTURULMAM MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Telefonuna el konulması ve bilgisayar kullanmaması nedeniyle bir süre iletişim kuramadığını belirten Üzümcü, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

“Bilgisayar kullanmadığım ve cep telefonuma el konulduğu için sonrasında haliyle kimselerle iletişim kuramadım. Arayanlara, soranlara çok teşekkür ederim. İstemeden sebep olduğum aile büyüklerimin akan gözyaşları ve iç sıkıntıları dışında hiçbir üzüntüm yoktur.”

Üzümcü, sosyal medya paylaşımlarını sürdüreceğini belirterek açıklamasını şöyle tamamladı:

“Tüm paylaşımlarım istisnasız X hesabımda durmaktadır, duracaktır, yenileri paylaşılacaktır; dolayısıyla susmam ve susturulmam mümkün değildir. Evlatlarımız ve ülkemiz için aydınlık bir gelecek talebi hapsedilemez.”