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Ev inşaatında beton dökümü sırasında çökme: Yaralılar var

Ev inşaatında beton dökümü sırasında çökme: Yaralılar var

1.10.2026 11:31:00
Güncellenme:
DHA
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Ev inşaatında beton dökümü sırasında çökme: Yaralılar var

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tek katlı evin üzerine yapılmak istenen ikinci katın inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Beton ve demir yığınlarının altında kalan 5 kişi yaralandı.
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Olay, sabah saatlerinde Sur Mahallesi’nde meydana geldi. Tek katlı evin üzerine ikinci katın yapılması için sürdürülen çalışmalarda beton dökümü sırasında çökme oldu.

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Çöken bölümde bulunan 5 kişi, beton ve demir yığınlarının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Polis ekipleri inşaat çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Şırnak #Beton

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