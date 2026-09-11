Ev sahibi çifti öldüren kiracının adresinde arama yapıldı: Ruhsatsız tabancalar, tüfek, biber gazı...

Olay, saat 13.10 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kiracı Mehmet T., tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı.

Saldırıda ev sahibi Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S. ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplere direnen şüpheli Mehmet T.'nin binadan etrafa silahla ateş ettiği öğrenildi. Şüpheli, özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE ARAMA YAPILDI

Polis ekipleri tarafından şüpheli Mehmet T.'nin evinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda evde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 331 adet fişek, 10 tabanca gaz tüpü, 1 kılıç, 2 kama bıçağı, 1 kelepçe, 4 biber gazı, 1 olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçması ele geçirildi.