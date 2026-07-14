Ev sahipleri dikkat! Kiracının evine izinsiz girmenin cezası hapis olabilir

Kiracının bilgisi ve rızası olmadan eve giren ev sahiplerine yönelik önemli bir hukuki uyarı yapıldı. Bursa Barosu avukatlarından Selman Nuri Kaya, yedek anahtar bulundurularak ya da çilingir yardımıyla kiralanan konuta girilmesinin Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil edebileceğini belirtti.

"HABERSİZ EVE GİRMEK SUÇ OLUŞTURABİLİR"

"Ev sahibi habersiz eve girebilir mi?" sorusuna "Kesinlikle hayır" yanıtını veren Avukat Selman Nuri Kaya, bu davranışın yalnızca etik açıdan değil, hukuki açıdan da ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Kaya, "Kiracının rızası olmadan eve girilmesi, Türk Ceza Kanunu'nun 116. maddesi kapsamında 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçunu oluşturabilir. Bu suç, şikâyete bağlı olarak 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ CEZA UYGULANABİLİR

Eylemin cebir, tehdit veya gece vakti gerçekleştirilmesi halinde daha ağır yaptırımların gündeme gelebileceğini belirten Kaya, bu durumlarda TCK'nın ilgili hükümlerinin uygulanabileceğini ifade etti.

YEDEK ANAHTAR BULUNDURMAK DA HUKUKA AYKIRI

Ev sahibinin kira sözleşmesi devam ederken kiracının izni olmaksızın eve girebilmek amacıyla yedek anahtar bulundurmasının ve bunu kullanmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Kaya, satış, yeni kiracıya gösterme veya bakım-onarım gibi durumlarda dahi kiracıya önceden haber verilmesi ve onay alınması gerektiğini söyledi.

İSTİSNA YALNIZCA ACİL DURUMLAR

Yangın, su baskını veya çevreyi tehdit eden benzeri acil durumlar dışında ev sahibinin tek taraflı olarak konuta giremeyeceğini belirten Kaya, bu gibi durumlarda da polis veya yetkili kurumların eşliğinde işlem yapılması gerektiğini ifade etti.

KİRACI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİR

İzinsiz girişe maruz kalan kiracıların kamera kayıtları, mesajlar veya tanık beyanları gibi delillerle Cumhuriyet Başsavcılığına "konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan şikâyette bulunabileceğini belirten Kaya, hukuki hakların kullanılmasının önemine dikkat çekti.

EV SAHİBİ HANGİ DURUMLARDA EVİ GÖSTEREBİLİR?

Türk Borçlar Kanunu'nun 319. maddesini hatırlatan Kaya, kiracının satış, bakım veya yeniden kiralama gibi zorunlu durumlarda ev sahibinin ya da onun yetkilendirdiği kişilerin evi görmesine izin vermekle yükümlü olduğunu ancak bunun da önceden haber verilerek ve uygun zaman belirlenerek yapılması gerektiğini kaydetti.