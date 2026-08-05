Evde ilaçlama yapılırken patlama oldu: Yaralılar var

Efeler ilçesine bağlı Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi 1908 Sokak'taki bir apartman dairesinde saat 14.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Dört katlı apartmanın son katındaki dairede banyodan gelen kötü koku üzerine ev sahibi tarafından böcek ilaçlaması yapılırken, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından çamaşır makinesinin alev aldığı öğrenilirken, ev sahibi Seher Özcan ve oğlunun misafirliğe gelen arkadaşı İsmail Berat Karataş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Seher Özcan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yanan çamaşır makinesi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.