Evde karşılaştığı annesinin erkek arkadaşını öldürdü

23 Ağustos 2022 Salı, 15:10

Palandöken ilçesi TOKİ Konutları’nda, 22 Ağustos Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında bir süre önce eşinden ayrılan Handan A. 10'uncu kattaki evinde erkek arkadaşı Orhan Taşyürek ile otururken oğlu Ferit Y. geldi.

BIÇAKLA SALDIRDI

Anahtarıyla kapıyı açıp içeri giren Ferit Y., Taşyürek ile karşılaşınca tartışma çıktı. Ferit Y., eline geçirdiği bıçakla Orhan Taşyürek’e saldırdı. Bıçak darbelerine maruz kalan Taşyürek yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken, Handan A. araya girmeye çalıştı.

Ancak bu sırada Handan A. de hafif yaralandı. Handan A., kendini evin banyosuna kilitledi. Ferit Y., altıncı kata geldiğinde yere düşen Orhan Taşyürek’i takip edip burada da bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ilk ulaşan bölgedeki devriye ekibi, kaçmaya çalışan Ferit Y.'yi suç aleti bıçakla yakaladı. Ekipler daha sonra eve girip, Handan A.'yı kendini kilitlediği banyodan çıkardı.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Taşyürek'in hayatını kaybettiği saptandı. Orhan Taşyürek’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hafif yaralanan Handan A. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emniyet'te sorgusu süren cinayet şüphelisi Ferit Y.'nin bir sosyal medya uygulamasında 165 bin takipçisi olduğu belirtildi.