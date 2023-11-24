Evde silahla vurulan Gülcan'ın ölümünde yeni gelişme

Mardin’in Midyat ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gülcan Yeşilmen’in (24) sevgilisi olduğu öne sürülen polis memuru O.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.A. ifadesinde Yeşilmen’in temizlikçi olduğunu, evine temizliğe geldiğini, silahı ile oynarken kendisini vurduğunu ileri sürdü.

DHA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 16:53
Evde silahla vurulan Gülcan'ın ölümünde yeni gelişme
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Midyat ilçesi Yeni Mahalle’de, 22 Kasım’da bir apartman dairesinden silah sesi duyulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin girdiği dairede Gülcan Yeşilmen, tabanca ile karnından vurulmuş olarak bulundu.

İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yeşilmen, kurtarılamadı. Gülcan Yeşilmen’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Midyat ilçesi Ortaçarşı Mahallesi’ndeki Kıble Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı devralan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülcan’ın birlikte yaşadığı iddia edilen polis memuru O.A.'yı gözaltına aldı.

‘SİLAHIMLA OYNARKEN KENDİSİNİ VURDU’

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı. Soruşturma tamamlanıncaya kadar görevinden el çektirilen O.A., mahkemedeki ifadesinde Yeşilmen ile sevgili olduklarını reddetti.

O.A., Yeşilmen'in temizlikçi olduğunu, evine temizliğe geldiğini, silahı ile oynarken kendini yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü. 


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