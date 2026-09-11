'Evde yok' dediler, 2 saat sonra ölüm haberi geldi: Ailesinden şüpheli ölüm iddiası!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 2 çocuk annesi ve 2 aylık hamile 23 yaşındaki Nurcan Akpirinç’in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay, 20 Haziran akşamı Çiçekliyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Akpirinç, birlikte yaşadığı M.A. ile tartışmasının ardından annesini arayarak ailesinin yanına gelmek istediğini söyledi.

Ailesi daha sonra Akpirinç’ten haber alamayınca yaşadığı eve gitti. Burada aileye genç kadının evde olmadığı söylendi. Yaklaşık 2 saat sonra ise Akpirinç’in evin misafir odasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akpirinç’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

KESİN ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELİRLENMEDİ

Otopsi tutanağında Nurcan Akpirinç’in kesin ölüm nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi.

Ölüm nedeninin tespiti için toksikolojik ve histopatolojik inceleme yapılmak üzere kan ve doku örnekleri alındı. Olay yerinden elde edilen materyaller de incelemeye gönderildi.

Akpirinç’in ailesi, M.A. ve ailesinden şikâyetçi oldu.

“ANNEMİZE NURCAN’IN EVDE OLMADIĞINI SÖYLEMİŞLER”

Nurcan Akpirinç’in ablası Pınar Akpirinç, annesinin kardeşinin evine gittiğinde kendisine Nurcan’ın evde olmadığının söylendiğini anlattı.

Pınar Akpirinç, kardeşinin o gün saat 15.05 sıralarında annesini aradığını ve eşiyle tartıştığını söylediğini belirterek, akşam saatlerinde ailenin Nurcan’dan haber alamadığını aktardı.

Akpirinç, annesinin eve gittiğinde kendisine “Nurcan’ın evde olmadığı” bilgisinin verildiğini belirterek şöyle konuştu:

“Annem eve geliyor. Akşam 9 gibi başkalarından kardeşimin vefat haberini alıyoruz ve öğreniyoruz ki kardeşim evin içinde.”

“KAYNANAM BENİ ÖLDÜRECEK” MESAJI İDDİASI

Pınar Akpirinç, kardeşinin ölümünden bir süre önce kendisine gönderdiği bir mesajda, “Pınar, kaynanam beni öldürecek” dediğini de öne sürdü.

Akpirinç, olay sonrasında eşinin ve bazı aile üyelerinin ifadelerinin günler sonra alındığını belirterek soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.

Ailenin söz konusu beyanları soruşturma kapsamında ileri sürülen iddialar arasında yer alıyor.

BABASI: “KOCASI VE AİLESİNDEN ŞİKÂYETÇİYİM”

Nurcan Akpirinç’in babası Hasan Akpirinç de kızının ölümünü şüpheli bulduklarını söyledi.

Hasan Akpirinç, “Sonra öğreniyoruz ki hayatını kaybetmiş şüpheli bir şekilde. Kocası ve ailesinden şikâyetçiyim” dedi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.