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Evden hırsızlık yaptı, parkta kıyafet değiştirip kaçtı: 260 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Evden hırsızlık yaptı, parkta kıyafet değiştirip kaçtı: 260 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

26.09.2026 08:26:00
Güncellenme:
İHA
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Evden hırsızlık yaptı, parkta kıyafet değiştirip kaçtı: 260 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 170 bin liralık para ve ziynet eşyasının çalındığı hırsızlık olayının şüphelisi, Konya’ya gitmek üzere bindiği otobüste yakalandı. Tanınmamak için çarşaf ve şapka kullandığı belirlenen şüphelinin 152 suç kaydının bulunduğu ve hakkında toplam 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi.
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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir evden yaklaşık 170 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, hakkında 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın şüpheli yakalandı.

Olay, 21 Eylül 2026’da Gölbaşı’nda meydana geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

TANINMAMAK İÇİN ÇARŞAF VE ŞAPKA KULLANDI

Polis ekiplerinin incelemesinde, hamile olduğu öğrenilen şüphelinin tanınmamak amacıyla çarşaf giyip şapka takarak olay yerine geldiği belirlendi.

Şüphelinin kilitlenmeden kapatılan evin kapısından içeri girerek yaklaşık 170 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını çaldığı tespit edildi.

Hırsızlığın ardından bir parka giden şüphelinin burada kıyafetlerini değiştirerek görünümünü değiştirdiği, daha sonra ticari taksiyle bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

BOLU VE KASTAMONU’DAKİ HIRSIZLIKLARLA DA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Polisin araştırmasında şüphelinin ağustos ayında Bolu’da yaklaşık 300 bin lira, eylül ayında ise Kastamonu’da yaklaşık 40 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasının çalındığı iki ayrı hırsızlık olayına da karıştığı tespit edildi.

152 SUÇ KAYDI, 260 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Şüphelinin yapılan sorgulamasında hırsızlık suçundan 152 ayrı suç kaydının bulunduğu ve hakkında toplam 260 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

 

Polis ekipleri şüpheliyi Ankara’dan Konya’ya gitmek üzere bindiği otobüste yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Konular: #Ankara #hırsızlık

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