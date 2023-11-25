Evden ‘İşe gidiyorum’ diyerek çıktı... 10 gündür haber alınamıyor!

Yayınlanma: 25.11.2023 - 15:36

Güncelleme: 25.11.2023 - 16:54

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yaşayan Gökhan Koçoğlu (36), 15 Kasım’da işe gideceğini söyleyip ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Koçoğlu için arama çalışması başlatıldı.

Düzce AFAD İl Müdürlüğü, Düzce Arama Kurtarma (DAKE) ve polis ekipleri Melen Çayı içerisinde ve çevresinde arama yaptı. Ekiplerin çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.