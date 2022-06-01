Evin camında şaşırtan pankart: 'Hiç böyle bir şey görmemiştik'
Büyükçekmece’de bir evin penceresine asılan “Dayıya ihanetin bedeli” yazısı çevredeki insanlar tarafından merak uyandırdı. Konunun dayı ve yeğen arasındaki bir davadan olduğu iddia edilirken, pankartı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Atatürk Mahallesi’nde bir evin camına asılan ilginç pankart, yurttaşların dikkatini çekiyor. Dayı ve yeğenleri arasındaki hukuki bir meseleden kaynaklandığı söylenen olayda yazıyı görenler dönüp bir daha baktı.
"HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİK"
Konu ile ilgili konuşan esnaf, “O dayı ile yeğenleri arasında alacak verecek ile alakalı bir şey diye duyduk. Bizim de dikkatimizi çekti. Gören vatandaşlar da bize soruyor. Evde böyle bir yazı garip, hiç böyle bir şey görmemiştik” dedi.
Yazıyı gören başka bir esnaf İbrahim Yanık ise “Bir haftadır bu yazıyı astılar ve gittiler. Çok farklı bir yazı, birçok kişi nedenini soruyor ama bilmiyorum” şeklinde konuştu.
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