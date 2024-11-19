Evinde 6 ruhsatsız silah bulunan şüpheli tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde ruhsatsız 5 tabanca ve av tüfeği ele geçirilen ikametteki şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Adresteki aramada çekyata gizlenmiş ruhsatsız 5 tabanca ve av tüfeği ile 92 mermi bulundu.
Gözaltına alınan ev sahibi Serhat D'nin 9 suçtan kaydının olduğu belirlendi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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