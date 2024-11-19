Evinde 6 ruhsatsız silah bulunan şüpheli tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde ruhsatsız 5 tabanca ve av tüfeği ele geçirilen ikametteki şüpheli tutuklandı.

Evinde 6 ruhsatsız silah bulunan şüpheli tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:27

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Adresteki aramada çekyata gizlenmiş ruhsatsız 5 tabanca ve av tüfeği ile 92 mermi bulundu.

Gözaltına alınan ev sahibi Serhat D'nin 9 suçtan kaydının olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Adana

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