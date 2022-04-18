Evinde asılı halde bulundu

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Efeler Mahallesi'nde iki çocuk babası genç bir adam evinde asılı halde bulundu.

(İHA)
18 Nisan 2022 Pazartesi, 19:04
Evinde asılı halde bulundu
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Olay, Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Efeler Mahallesi 1380 sokak üzerindeki apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede su arıtma işi ile uğraşan 2 çocuk babası 34 yaşındaki Ufuk Dağlı’dan haber alamayan eşi durumu kayınbabasına bildirdi.

 OĞLUNU EVDE ASILI HALDE BULDU

Eve giden baba, oğlunu evde asılı halde bularak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İncelemelerin ardından Dağlı'nın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dağlı’nın olaydan iki gün önce eşi ve çocuklarını babasının evine gönderdiği öğrenildi.



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