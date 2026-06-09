Evinde ölü bulunan Irmak öğretmenin tutanakları ortaya çıktı: Müdür hakkında hakaret ve darp iddiası

Tutanakta yer alan ifadeye göre, öğretmenlerin bulunduğu servis aracında yaşanan tartışma sırasında müdürün Koparan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği öne sürüldü. Koparan, tartışmanın büyümesi üzerine müdür tarafından yüzüne tokat atıldığını, kendisini korumak amacıyla geri çekilmesine rağmen ikinci kez darbedilmeye çalışıldığını belirtti.

İddialara göre olay, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle son bulurken, Koparan'ın araç içerisinde yer değiştirmesine rağmen hakaret ve kışkırtıcı söylemlerin sürdüğü ifade edildi.

Irmak Ayşe Koparan, tutanakta söz konusu olay nedeniyle adli makamlara başvurarak ifade verdiğini ve şikayetçi olduğunu da kayda geçirdi.

Öte yandan Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan Koparan, geçtiğimiz günlerde yaşadığı evde ölü bulunmuştu. Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese giden ekipler, genç öğretmenin cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Koparan'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılırken, olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdiği öğrenildi.