Evinde ölü bulunmuştu: MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cenaze programı belli oldu

Kilyos'taki evinde dün akşam ölü bulunan MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cenaze programı açıklandı.

Kaşıkçı'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, cenaze törenine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Büyük bir üzüntüyle, değerli şefimiz Eren Kaşıkçı'nın vefat haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, yarın (bugün) ikindi namazına müteakip Yenidoğan Cemevi'nden kaldırılacak, ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

ÖLÜMÜNDE KALP KRİZİ ŞÜPHESİ!

37 yaşında hayatını kaybeden Eren Kaşıkçı dün akşam saatlerinde Kilyos'taki evinde ölü bulunmuştu. Olay hakkında başlatılan soruşturma devam ederken, Kaşıkçı'nın ortağı ölüm nedenine ilişkin açıklamasında "Kalp krizinden şüpheleniyoruz" bilgisini paylaşmıştı.