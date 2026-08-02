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Evinde rahatsızlanan polis memuru kurtarılamadı

Evinde rahatsızlanan polis memuru kurtarılamadı

2.08.2026 08:25:00
Güncellenme:
DHA
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Evinde rahatsızlanan polis memuru kurtarılamadı

Kayseri’de evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan polis memuru Serkan Duru, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Duru için İl Emniyet Müdürlüğü’nde uğurlama töreni düzenlenecek.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Serkan Duru, evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Duru’nun cenazesi, düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Serkan Duru, 1 Ağustos 2026 tarihinde evinde rahatsızlandı.

Hastaneye kaldırılan Duru, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru Serkan Duru, 01.08.2026 tarihinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden meslektaşımız için 02.08.2026 tarihinde saat 10.30’da İl Emniyet Müdürlüğümüzde uğurlama töreni yapılacaktır. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.”

İlgili Konular: #Kayseri #Polis memuru

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