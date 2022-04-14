Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli: Ucuz olduğu için toplu satın aldım
Adana'da uyuşturucu madde sattığı belirlenen Suriyeli Zekhur Hacı Hammut'un (34) evine düzenlenen operasyonda, bin 228 uyuşturucu hap ile 587 gram esrar ele geçirildi. Hammut ifadesinde, 'Uyuşturucu maddeleri kendim kullanıyorum. Tanımadığım birinden ucuz olduğu için toplu olarak satın aldım' dedi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Zekhur Hacı Hammut'un adresine operasyon düzenledi. Hammut gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, yatak odasındaki minderlerin arasında bin 228 uyuşturucu hap ile çorapların içine gizlenmiş 587 gram esrar ele geçirildi.
Emniyete götürülen Hammut, ifadesinde, "Uyuşturucu maddeleri kendim kullanıyorum. Tanımadığım birinden ucuz olduğu için toplu olarak satın aldım" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hammut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Video Haberler
- Saray'dan ‘araç sayısı' sorusuna ilginç yanıt
- 8 Mart’ta gözaltına alınan 40 kadına dava açıldı
- Gaziantep'te iki günde ikinci scooter kazası
- Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi
- Demirleri çalınan yüksek gerilim hattı direği devrildi
- Zelenski'den AB'ye çağrı: Sponsor olmayı bırakın
- Şaşırtan savunma: Ucuz olduğu için toplu satın aldım
- Çocuklarını görmek için İzmir'e gelen kadın
- Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa yardım etti
- Veli-Der çocukların beslenme sorununa dikkat çekti
En Çok Okunan Haberler
-
- Tahliye için 9 insani koridor üzerinde anlaşıldı
- Dünyaca ünlü atletler Maraton İzmir’de yarışacak
- Gaziantep'te iki günde ikinci scooter kazası
- 8 Mart’ta gözaltına alınan 40 kadına dava açıldı
- TKP'den 1 Mayıs çağrısı
- Bakanlıktan bayram düzenlemesi
- 'Cengiz’e tolerans, öğrenciye kredi kesintisi'
- Bekir Bozdağ'a 'Cemal Kaşıkçı' sorusu
- Trabzonspor'un efsane oyuncusundan Avcı'ya övgü!
- Beşiktaşlı Montero'dan korkutan kaza!