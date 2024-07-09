Evinde uyuşturucu satarken yakalanmıştı: 17 yaşındaki çocuğun cezası belli oldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:59
Evinde uyuşturucu satarken yakalanmıştı: 17 yaşındaki çocuğun cezası belli oldu
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Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık suça sürüklenen çocuk A.A. (17) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde sigara paketine gizlediği uyuşturucuyu otomobille yanına gelen kişilere satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak A.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.A. tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı A.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.


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