Evinde üzerine kaynar su döküldü: 25 yaşındaki genç 8 gün sonra hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde evinde üzerine kaynar su dökülen 25 yaşındaki Şahan Günan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 2 Eylül’de Derince ilçesine bağlı Kanada Mahallesi Sakarya Sokak’ta meydana geldi.
Günan, evinde ocak üzerinde kaynayan suyu kaldırmak istediği sırada dengesini kaybetti. Bu sırada kaynar su Günan’ın üzerine döküldü.
AĞIR YANIKLARLA HASTANEYE KALDIRILDI
Vücudunun özellikle karın ve göbek bölgesinde ağır yanıklar oluşan Günan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne kaldırıldı.
Tedavisi süren Günan, vücudunda gelişen ağır enfeksiyon nedeniyle doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Bekar olduğu belirtilen Günan’ın cenazesi, Esentepe Mahallesi Cımbızlar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İzmit Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.