Evini satmaya çalışırken dolandırıldı

05 Mart 2022 Cumartesi, 09:57

İstanbul'da önceki gün polise başvuran E.T.G.(42) evini satmaya çalışırken dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Poliste ifade veren E.T.G. "Satılık ilanı verdiğim ev için biri aradı. Kanada'da yaşadığını patronu için bir ev alacağını söyledi. Buluştuk ve evin fiyatı konusunda anlaştık. Daha sonra bana bir bilgisayar almak isteğini ancak kredi kartının yabancı ülke kartı olduğu için çalışmadığını söyledi" dedi.

Durumdan hiç şüphelenmediğini anlatan mağdur E.T.G. ona yardımcı olmak için kendi kredi kartı ile bilgisayarın ücreti olan 37 bin lirayı ödediğini ancak şüphelinin daha sonra bilgisayarı alarak ortadan kaybolduğunu söyledi.

ŞÜPHELİ ESKİ SABIKALI ÇIKTI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, cep telefonu kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Hüseyin K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 12 kez dolandırıcılık, 4 kez tehdit, 2 evden hırsızlık, 2 kasten yaralama olmak üzere toplam 20 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen E.T.G., kendisini dolandıran Hüseyin K.'yı teşhis etti. Şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.