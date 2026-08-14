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Evinin banyosunda ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Evinin banyosunda ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

14.08.2026 00:23:00
Güncellenme:
İHA
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Evinin banyosunda ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Edinilen bilgiye göre, Z.D.'nin eşi fındık bahçesinde çalıştığı sırada, eşine telefonla ulaşamayınca durumu yakınlarına bildirdi.

Eve giden akrabaları banyoda Z.D.'yi hareketsiz halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Z.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Z.D.'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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