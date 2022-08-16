Evinin camından ateş edip 'sosyal medyada' paylaştı

16 Ağustos 2022 Salı, 10:22

Yakuplu Mahallesi'nde bulunan sitede, geçen cuma günü arkadaşları ile yaşadığı evde bir araya gelen S.B., tabanca ve bıçak ile kendini cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Daha sonra da evin camına çıkan S.B., tabanca ile dışarıya doğru ateş etti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bu anları da kaydeden S.B., videoyu sosyal medyada yayınladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik ve adres tespiti yaptı.

Şüpheliyi yaşadığı evde yakalayan polisler, ifadesini almak üzere karakola götürdü.