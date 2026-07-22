Evinin önündeki 5 metrelik istinat duvarından düştü

Eruh ilçesine bağlı Yediyaprak köyünde gece saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Bedrettin Aydın (70), henüz bilinmeyen nedenle evinin önündeki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Düşmenin etkisiyle bilincini kaybeden Aydın'dan haber alamayan yakınları, yaklaşık 2 saat sonra dışarı çıktıklarında onu yerde bilinci kapalı halde buldu.

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Aydın, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.