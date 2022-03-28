Evleniyorlar ama ‘ev’lenemiyorlar: Aileleriyle birlikte yaşamak isteyenlerin sayısı arttı
Son dönemde konut sektöründe yaşanan büyük fiyat artışlarının ev almayı büyük ölçüde zorlaştırdığını belirten Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, yüksek maliyetlere karşı aileleriyle yaşamak isteyenler ve ev arkadaşı arayanların sayısında artış olduğunu söyledi.
Son bir yılda gayrimenkul fiyatlarında yaşanan artışlar, yeni evli çiftleri zorluyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla ev arayışına giren çiftlerden aileleriyle birlikte yaşamayı planlayanların sayısı artı.
Düğün ve yeni bir ev için ortalama 250 bin TL harcaması gereken yeni çiftler, böylelikle kiranın yanı sıra mobilya, beyaz eşya gibi masraflardan da kurtuluyor. Öte yandan bazı aileler ise iki ailenin yaşayabilmesi için daha büyük ev arayışına girdi.
ALMAK HAYAL
Gayrimenkul fiyatlarındaki artış hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, “Son bir yılda Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 40-50 oranında yükseldi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin bazı ilçelerinde bu oranlar yüzde 100’e kadar çıktı. Eski kiracılara bile tek seferde eski kiranın iki katı oranında zam yapan ev sahipleri oldu. İnşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle de yeni evler yapılamadıkça bu fiyatların artışı devam edecek. Özellikle büyükşehirlerde ev almak için artık 1 milyon TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Bu nedenlerle birikimi ya da aile desteği yoksa yeni çiftlerin yeni ev alması hayal oluyor. Bu durumda kiraya yöneliyorlar ancak o da artık zorluyor” dedi.
EV ARKADAŞI BULUYORLAR
Kira artışları nedeniyle birçok insanın maddi zorluk yaşadığını kaydeden Altınay, “Yüksek kiralara çözüm olarak ev arkadaşı arayanların sayısında artış var. Daha önce tek başına yaşayanlar yanına bir kişi daha alıp kira ve faturaları bölüşüyor. Daha önce öğrenciler genelde 2-3 kişi kalırken artık 5-6’ya kadar çıkabiliyor bu sayı” diye konuştu.
MASRAFLARDAN KURTULMANIN YOLU
Düğün sezonunun yaklaştığını kaydeden Altınay, “Önümüzdeki aylardan itibaren düğün sayısı artıyor. Bununla paralel olarak da yeni evlenecek kişiler ev aramaya başlıyor. Evlerini mart, nisan gibi kiralayıp, içini oturmaya hazır hale getirip düğünden sonra da oturuyorlar. Ancak yüksek kiralar yeni evlileri zorluyor. O nedenle bazıları ailesiyle yaşamaya devam etmenin planını yapıyor. Düğün, beyaz eşya, mobilya gibi masraflarla evlenmenin bedeli 250 bin TL’den başlıyor. Aileleriyle bir süre yaşayarak hem beyaz eşya, mobilya hem taşınma, kira gibi masraflardan kurtulmuş oluyorlar” ifadelerini kullandı.
DAHA BÜYÜK EVE GEÇİYORLAR
Bazı ailelerin ise daha büyük evlere geçmeyi planladığını aktaran Gülcan Altınay şunları söyledi: “Bazı evler yeni bir çift için de yeterli. Bu durumda yeni bir oda yapılıyor. Ancak bazı aileler evlerinin küçük olması nedeniyle daha büyük eve taşınmayı planlıyor. Bu durumda kira artmış olsa bile iki ayrı evin masrafı, kirası kadar yüksek olmuyor. Bu durumda genellikle 3+1 evler tercih ediliyor.”
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