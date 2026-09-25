Evlerde tonlarca atık ilaç birikiyor: Tarihi geçmiş ilaçları olanlar dikkat!

Adana Eczacı Odası Başkanı Ezgi Elekarışmaz, evlerde biriken kullanılmayan ve miadı dolmuş ilaçların çevreye ve su kaynaklarına zarar vermemesi için doğru şekilde toplanması ve imha edilmesi gerektiğini söyledi.

İnsanların ilaç bulamama kaygısıyla ihtiyaçlarından fazla ilaç almasının, kronik hastalıkların artmasının ve bilinçsiz ilaç kullanımının evlerdeki atık ilaç miktarını artırdığını belirten Elekarışmaz, kullanılmayan ilaçların eczanelerde bulunan atık ilaç kutularına bırakılabileceğini ifade etti.

“TÜRKİYE’DE TONLARCA ATIK İLAÇ OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ”

Avrupa’da milyon kişi başına 200 tonu aşan evsel atık ilaç miktarlarına ilişkin veriler bulunduğunu belirten Elekarışmaz, Türkiye’de toplama sisteminin yeterince yaygın kullanılmaması nedeniyle net miktarın bilinmediğini söyledi.

Elekarışmaz, “Bizim de eczacı odaları olarak amacımız, evsel atık ilaçlarımızın sularımıza, çevremize, doğamıza karışmaması için bu sistemi yaygınlaştırmaktır. Evsel atık ilaç projesini doğru bir sisteme oturtur, halkımıza bu bilgiyi yaygınlaştırırsak bu verilere doğru şekilde ulaşabiliriz. Ama tabi bu atığın Türkiye’de de tonlarca olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

“İHTİYACIMIZ KADAR İLAÇ KULLANMALIYIZ”

Atık ilaç miktarının azaltılması için akılcı ilaç kullanımının önemine işaret eden Elekarışmaz, evde kullanılmayan ilaçların yeniden yazdırılmaması ve ilaç takibinin düzenli yapılması gerektiğini belirtti.

Elekarışmaz, “Evde kullanmadığımız ilaçları yazdırmamak, doğru ilaç takibi yapmak, evdeki ecza dolabımızı düzenli hazırlayarak ihtiyacımız kadar ilaç kullanmak gerekiyor. ‘Komşunun dediği ilacı’ kullanmamak veya kendi ilaçlarımızı doğru belirlemek ile evdeki birikmiş ilacı da doğru seviyede tutabiliriz” diye konuştu.

KULLANMADIĞI İLAÇLARI ECZANEYE GÖTÜRÜYOR

Kronik rahatsızlıkları nedeniyle kullanmadığı ilaçların zaman zaman evinde biriktiğini anlatan 73 yaşındaki Mehmet Utar da ilaçlarını çöpe atmak yerine eczanedeki toplama kutusuna bıraktığını söyledi.

Utar, “Sürekli rahatsızlıklarım değiştiği için kullanamadığım ilaçlar evde kalıyor, birikiyor. Bazen de doktorlarımız ilaçlarımızı değiştiriyor. Fazla ve tarihi geçen ilaçlarımı çöpe atmıyorum, eczaneye getiriyorum. Burada atık kutularına atıyorum” ifadelerini kullandı.