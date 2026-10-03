Evlere ve araçlara baskın... Muğla’da 'fuhuş' operasyonu: 4 tutuklama

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından kasten yaralama, fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
2 ev araması, 2 araç araması yapılırken, sayıda dijital materyale el konuldu.
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde para karşılığında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 7 mağdur şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
4 TUTUKLAMA
Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.