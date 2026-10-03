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Evlere ve araçlara baskın... Muğla’da 'fuhuş' operasyonu: 4 tutuklama

Evlere ve araçlara baskın... Muğla’da 'fuhuş' operasyonu: 4 tutuklama

3.10.2026 10:57:00
Güncellenme:
İHA
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Evlere ve araçlara baskın... Muğla’da 'fuhuş' operasyonu: 4 tutuklama

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından kasten yaralama, fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

2 ev araması, 2 araç araması yapılırken, sayıda dijital materyale el konuldu.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde para karşılığında fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 7 mağdur şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

4 TUTUKLAMA

Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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