Evli olduğu kadını 'ezerek' öldüren erkekten pişkin savunma
Ordu'da, yolda gördüğü boşanma aşamasındaki Selime Pişkin'e önce kullandığı minibüsle çarpan ardından duvara sıkıştırarak öldüren, kızı Havva Nur Pişkin'i ise yaralayan İbrahim Pişkin hakkında iddianame düzenlendi. Hakkında 2 kez müebbet hapis cezası istenen sanık Pişkin iddianamedeki ifadesinde, "Alkollüydüm, kazayla oldu. Kasıt yok" dedi.
Ordu'da, 11 Kasım 2021'de Korgan ilçesi Merkez Caddesi'nde, kendisine ait minibüsle giden İbrahim Pişkin (47); çocukları ile birlikte yolda yürüyen boşanma aşamasında olduğu Selime Pişkin'i (45) gördü.
EZDİKTEN SONRA TEKMELEDİ
Pişkin, aracını Selime Pişkin'in üzerine sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yere yığılan kadını tekmeledi.
YURTTAŞLAR LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI
Bu sırada Selime Pişkin´in yanındaki kızı Havva Nur Pişkin (22) de çarpmanın etkisiyle yaralandı. Çevredeki yurttaşlar, İbrahim Pişkin'i linç etmeye çalıştı. Olay yeri yakınındaki jandarma ekipleri, kalabalığın arasından çıkardıkları Pişkin'i gözaltına aldı.
EŞİ YOLDA HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen 4 çocuk annesi Selime Pişkin, yolda yaşamını yitirdi.
OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Pişkin, Soğukpınar Mahallesi´nde toprağa verildi. Pişkin'in, Selime Pişkin'e çarpma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Taksiciliğin yanı sıra öğrenci servis taşımacılığı yapan İbrahim Pişkin, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Olaya ilişkin Korgan Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.
2 KEZ MÜEBBET İSTENDİ
Evli olduğu kadını öldürüp, kızını yaralayan Pişkin için, `Nitelikli kasten insan öldürme´ ve `Nitelikli kasten insan öldürmeye teşebbüs´ suçundan iddianame düzenlendi. Savcılık, boşanma aşamasında olduğu kadını öldüren ve kızını da yaralayan İbrahim Pişkin için ayrı ayrı 2 kez müebbet hapis cezası istedi.
"ALKOLLÜYDÜM, KASIT YOK" DEDİ
Hazırlanan iddianame Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı´na gönderildi. İbrahim Pişkin ise iddianamedeki ifadesinde, "Alkollüydüm, kazayla oldu. Kasıt yok" bahanelerini kullandı.
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