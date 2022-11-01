EYT bilmecesi devam ediyor: Maaş almak için ne yapmak gerekiyor?
Ocak ayında yürürlüğe girecek olan EYT düzenlemesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. EYT düzenlemesiyle emeklilik hakkı elde edenlerin işten ayrılmaları gerekecek.
Aralık ayında son halini alması beklenen EYT düzenlemesi, Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Düzenlemenin hala netleşmemesi, “maaş almak için işten ayrılmak şart mı?” gibi birçok soruyu da beraberinde getiriyor.
EMEKLİ MAAŞI İÇİN İŞTEN AYRILMAK ŞART MI?
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) geçen yıl Resmi Gazete’de yayımladığı bir karar, çalışanın işten ayrılmasına gerek kalmadan emekli maaşını da alabileceği şekilde yorumlanmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), AYM’nin kararı üzerine tereddütleri gidermek için iki sayfalık genelge yayımlamıştı. Genelgede ‘yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır’ hükmünün uygulandığına dikkat çekildi.
İşten ayrılmadan önce SGK’dan ‘emekli olabilir’ yazısı alınacak ve işverene verilecek. Daha sonra kıdem ve tüm haklar alınarak işle ilişik kesilecek. Ardından SGK’ya emeklilik dilekçesi verilecek. Eğer çalışan işine devam edecekse bir iki gün sonra destek primine tabi olarak, SGK’ya işe giriş bildirgesi verilecek.
Bu durumda çalışmasına destek primine tabi olarak devam edecek. Destek primi emeklinin maaşında bir azalmaya neden olmuyor. Aksine hem emekli aylığını alıyor, hem de çalıştığı işyerinden ücretini alıyor.
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