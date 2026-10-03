Eyüpsultan Belediyesi’nden gözaltındaki Başkan Özmen için açıklama: ‘Süreci yakından ve dikkatle takip ediyoruz’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alınırken, belediyeden açıklama geldi.

Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Başkan Özmen ve belediye çalışanlarının gözaltına alınma sürecinin “yakından ve dikkatle” takip edildiği belirtildi.

Belediye, Özmen’in göreve başladığı ilk günden bu yana “kamu faydasını gözeten, katılımcı, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla” hareket ettiğini savundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mithat Bülent Özmen ve belediye çalışanlarımızın gözaltına alınma sürecini yakından ve dikkatle takip ediyoruz.

Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mithat Bülent Özmen, göreve başladığı ilk günden bu yana kamu faydasını gözeten, katılımcı, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla Eyüpsultanlı komşularımıza eşit ve adil hizmet sunmayı esas almıştır.

Eyüpsultan Belediyesi olarak Başkanımız Dr. Mithat Bülent Özmen’in devlet adamı duruşu ve vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyor, Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarımızı bir an önce aramızda göreceğimize inanıyoruz.”