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Eyüpsultan Belediyesi soruşturması: Başkan Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı

Eyüpsultan Belediyesi soruşturması: Başkan Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı

6.10.2026 07:27:00
Güncellenme:
ANKA
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Eyüpsultan Belediyesi soruşturması: Başkan Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı

Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Başkan Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 17 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik sorgusunun ardından Özmen’in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Halil İbrahim Şahin, Ali Kemal Güler, Ali Yentur ve Bilal Gören ise, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

Hakimliğin kararında, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen hakkında “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak”, “rüşvet almak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından; Abdullah Erbin, Ayşe Kübra Emrehan, Aziz Pektanır, Hüdanur Yıldız, İbrahim Özdoğan, Mahmut Kırdemir, Mücahit Özdoğan, Özlem Kılıç, Serhan Urhan, Şeref Gedik, Tayfun Kurumahmut ve Yunus Emre Bulut hakkında ise “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” suçundan kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu savunuldu.

4 KİŞİYE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Hakimlik; Ali Kemal Güler, Halil İbrahim Şahin, Ali Yentur ve Bilal Gören hakkında ise, savcılık tarafından yapılan tutuklama taleplerini ayrı ayrı reddetti.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 kişinin savcılık ifadelerinin ardından Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 11 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

28 kişi hakkında “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

İlgili Konular: #tutuklama #Mithat Bülent Özmen #Eyüpsultan Belediyesi

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