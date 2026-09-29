Eyüpsultan Camisi'nde silah sesleri... Namaz kılma şeklini beğenmedi, silahını çekip 4 el ateş açtı

Eyüpsultan Camisi'nde yatsı namazı sırasında yan yana namaz kılan Alper M.Ç. (41) ile Servet A. (38) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Alper M.Ç., ruhsatlı silahını çıkararak havaya 4 el ateş açtı.

İhbar üzerine camiye gelen polis ekipleri iki şüpheliyi gözaltına aldı.

“SEN KAFİRSİN” DİYEREK SALDIRDIĞINI SÖYLEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ifadeleri alındı.

Medikal satış işi yaptığı belirtilen Alper M.Ç., ifadesinde namaz kılmak için gittiği camide daha önce tanımadığı ve yanında namaz kılan kişinin bir anda yüzüne tükürdüğünü öne sürdü.

Alper M.Ç.'nin, “Bana ‘Sen kafirsin’ diyerek saldırdı. Onu korkutmak için ruhsatlı silahı çekerek havaya ateş açtım” dediği belirtildi.

NAMAZ KILMA ŞEKLİNİ BEĞENMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Servet A.'nın ise emniyetteki ifadesinde, yanında bulunan Alper M.Ç.'nin namaz kılma şeklini beğenmediğini ve bu nedenle kendisiyle tartıştığını söylediği aktarıldı.

İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alper M.Ç. ile Servet A., adliyeye sevk edildi.