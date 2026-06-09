Eyüpsultan'da minibüs yol bakım kamyonetine çarptı: Yaralılar var!

Kaza, saat 09.30 sıralarında Göktürk Mevkiinde İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, sol şeritte yol temizliği çalışması yapan İSTAÇ bakım ekibine ait üzerinde uyarı ve ikaz tabelası bulunan kamyonete seyir halindeki bir minibüs çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, önünde bulunan yol süpürme aracına arkadan çarparak durabildi. Kazada minibüs şoförü ile araçta bulunan 4 yolcu ve kamyonet şoförü olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan minibüs ve kamyonet sürücülerini kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kapanan yoldaki trafik akışı alternatif güzergâhtan sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.