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Eyüpsultan'da yediemin otoparkında yangın

Eyüpsultan'da yediemin otoparkında yangın

5.10.2026 17:09:00
Güncellenme:
DHA
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Eyüpsultan'da yediemin otoparkında yangın

Eyüpsultan'da çok sayıda aracın bulunduğu yediemin otoparkında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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Eyüpsultan'da çok sayıda aracın bulunduğu yediemin otoparkında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İlgili Konular: #Yangın #eyüpsultan #otopark

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