Eyüpsultan'da yediemin otoparkında yangın

Eyüpsultan'da çok sayıda aracın bulunduğu yediemin otoparkında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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Eyüpsultan'da çok sayıda aracın bulunduğu yediemin otoparkında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.