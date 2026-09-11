Ezgi Apartmanı davası: Tahliye kararına yönelik itiraz reddedildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada tutuklu sanıklar Kervan Pastanesi sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu hakkında verilen tahliye kararına cumhuriyet savcısı tarafından yapılan itiraz, mahkemece reddedildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında apartmanın zemin katındaki pastanede kolon kesildiği ve taşıyıcı sisteme müdahalede bulunulduğu iddiasıyla yargılanan Pekel ve Kervancıoğlu hakkında tahliye kararı verildi.

"TAHLİYE KARARI HUKUKA AYKIRI"

Cumhuriyet savcısı, itirazda bulunarak tahliye kararının kaldırılmasını ve sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

Savcı, itiraz dilekçesinde sanıkların eylemlerinin bilinçli taksir şeklinde değerlendirilerek tahliye edilmesinin dosya kapsamındaki delil durumuyla bağdaşmadığını ve hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Dosya kapsamındaki tespitlerde perde taşıyıcı elemanlarda boşluk açılması, kolon kesilmesi ve taşıyıcı sisteme başka müdahaleler gerçekleştirildiğinin belirtildiğine işaret edilen dilekçede, sanıkların yapının ticari kullanımına yönelik tadilatlar kapsamında taşıyıcı sisteme müdahalede bulunduklarının delillerle sabit olduğu vurgulandı.

Dilekçede, bu eylemlerin basit tadilat faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceği, mahkemenin eylemleri taksir kapsamında değerlendirerek hüküm kurduğu ancak kararın henüz kesinleşmediği kaydedildi.

Sanıkların eylemlerinin kanun yolu incelemesinde olası kast kapsamında değerlendirilerek aleyhlerine değişme ihtimalinin bulunduğu ifade edilen dilekçede, bu nedenle tahliye kararının kaldırılması istendi.

4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ İTİRAZI REDDETTİ

İtirazı dosya üzerinden inceleyen Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıklar hakkında verilen tahliye kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, cumhuriyet savcısının itirazını oy birliğiyle reddetti.

Mahkeme, itiraz konusunda karar verilmek üzere dosyanın Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

DEPREMDE 3 YAKININI KAYBEDEN GÖKSU'DAN MAHKEMEYE TEPKİ

Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, gelinini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu da X hesabından yaptığı paylaşımda sanıkların 2 yıl boyunca firari olduğunu ve sadece 13 ay boyunca cezaevinde kaldığını anımsatarak "Mahkeme heyeti tutuklu kaldıkları süreyi yeterli görmüş" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyetinin davaya yeni atandığına dikkati çeken Göksu, "Bu kararı veren heyetten şikayetçiyim. Bu heyet davamızın görüldüğü mahkemeye yeni atandı. Göreve başlayalı 1 ay oldu, savcılığın 3 yıldır takip ettiği ve olası kast talep ettiği, sayfalarca delil olan dosyayı katıldıkları ilk duruşmada bu tahliye kararı ile sonlandırdılar" dedi.

Göksu, adalet mücadelesine devam edeceğini vurguladı.