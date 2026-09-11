Ezgi Apartmanı davasında yakınlarını kaybedenlerden karara tepki

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde, Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucunda, en küçüğü 6 aylık Asude bebek olmak üzere 35 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, depremde yakınlarını kaybedenler, bazı sanıklar ve taraf avukatları beyanda bulundu. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin görüşünü tekrarladı. Duruşma 15 saat sürdü.

PASTANE SAHİPLERİNE 8 YIL HAPİS CEZASI

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu pastanenin yetkilileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e son sözlerini sordu. Sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi.

Heyet, Kervancıoğlu ve Pekel'e, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapis cezası vererek adli kontrol kararıyla tahliyelerine karar verdi. Aynı suçtan fenni mesul Mehmet Tekin'e iyi hal indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezası ve 2 yıl meslekten men cezası verdi.

5 KAMU GÖREVLİSİNE 4 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu, mimar Veli Çifaslan, Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Sait Avşar, inşaat mühendisi Ali Gemci ve inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan iyi hal indirimiyle 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı ile dönemin kamu görevlileri mimar Mehmet Dişçeken ve makine mühendisi Mustafa Şirikçi'nin ise beraatlerine karar verdi.

"ASUDE SİZİ ALLAH'A ŞİKAYET EDECEK"

Depremde oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, gözyaşları eşliğinde karara, "Asude sizi Allah'a şikayet edecek" diyerek tepki gösterirken sanık yakınları kararı alkışlayarak karşıladı.

"BENİM ÇOCUKLARIMIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLANLARI SERBEST BIRAKTILAR"

Kahramanmaraş Adliyesi önünde açıklama yapan Nurgül Göksu, "Bu ülke benim çocuklarımın adaletini sağlayacak. Burada Cumhurbaşkanım, Adalet Bakanım... Kolon kesenleri bugün serbest bıraktılar, kolon kesenleri. Ben enkazda kendim kepçeyle kazdım, kolonu buldum. Kendim bulmama rağmen, iddianame 'olası kast'la hazırlanmasına rağmen, mütalaa 'olası kast'la sunulmasına rağmen benim çocuklarımın ölümüne sebep olanları, bugün 703 gün boyunca firar eden, Ankara'da villada tatil yapan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'i serbest bıraktılar" dedi.

"BENİM ÇOCUKLARIMI KURTARMADINIZ, BARİ ADALETİNİ SAĞLAYIN"

"Benim çocuklarım benim için kıymetli, bunu herkes bilecek" diyen Göksu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben üç tane pırlantayı o toprağın altına koydum. O üç tane pırlantayı çöp poşetleriyle koydum. Benim evlatlarım çöp müydü de çöp poşetleriyle koydum? Bugüne kadar söylediğim her şeye dikkat ettim, yazdığım her şeye dikkat ettim. Mahkemede bana her lafı söylediler, ben yine onların hiçbirine cevap vermedim. Ben bu kararı kabul etmiyorum. Bu karardan dönülecek. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel tekrardan tutuklanacak. Tutuklanıncaya kadar da elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben benim evladımı nasıl büyüttüm, siz biliyor musunuz? Ben onu nasıl kıymetle büyüttüm, siz biliyor musunuz, yavrum? Asude, 'Allah'a şikayet et.' Ben bu dünyada da şikayet edeceğim. Benim çocuklarımı kurtarmadınız, bari adaletini sağlayın ya. Ben bunu kabul etmiyorum, benim çocuklarımın adaletini sağlayın. Kolon kesenleri nasıl serbest bırakırsınız? Yemin ediyorum, bir bidon benzin alır, kendimi yakarım. Yemin ediyorum, bu karardan dönülecek. Bir bidon benzin alırım, sizi de dünyaya rezil ederim. Bir bidon benzin alırım, kendimi yakarım; o zaman görürsünüz bakalım adalet nasıl sağlanırmış. Benim çocuklarımın adaletini sağlayın, ben başka hiçbir şey istemiyorum."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ HUKUK TARİHİNİN EN KARA HUKUK KARARIDIR"

Mağdur ailelerin avukatı Ahmet Çabukel de yaptığı açıklamada, "Bugün Kahramanmaraş'ta büyük bir rezaleti yaşadık. Kahramanmaraş belki de hukuk tarihinin en büyük rezaletlerinden birini yaşadı. Depremde yerle bir olan Ezgi Apartmanı'nın kolonlarını kesen, tablasını kesen, binanın altındaki duvarları kaldıran, merdiven çıkaran, asma katı büyüten, altına mutfak yapan bir grup... Bir grup suçlu bugün, 35 kişinin öldüğü dosyada 'bilinçli taksir'den 6 yıl, 8 yıl aldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kara bir hukuk lekesi olarak şu an tarihe geçti" diye konuştu.

Avukat Çabukel, kararı veren hakimleri HSK'ye şikayet edeceklerini, karara itiraz edeceklerini ve 35 kişinin hesabının sorulacağını söyledi.

"BEN BUGÜN ÖLDÜM"

Apartmanın enkazından yaralı çıkan apartman görevlisi, "Ne bir adalet var ne bir sistem var. Paran varsa, zengin olursan çıkarsın. Yaralıyım, ayaklarımın üstünde zor duruyorum. 35 kişinin vebalini ben çekiyorum. Gözümün önünde kolon kesildi... Şikayet ettim, 'Niye yapıyorsunuz bunu?' dedim. 'Sen karışma' dediler, beni tehdit ettiler. Ben orada görevliydim, beni tehdit ettiler. Kervancıoğlu'nun çalışanları beni tehdit etti; 'Sen karışma, sen kapıcısın' diye beni tehdit ettiler ya. Ya bu adalet nerede ya? Adalet var mı, adalet? Ben bugün öldüm" dedi.