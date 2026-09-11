Ezgi Apartmanı kararına Adalet Bakanlığı önünde tepki

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Ezgi Apartmanı davasında çıkan kararı Adalet Bakanlığı önünde protesto etti.

Ezgi Apartmanında bulunan ve tadilat yapılan pastanenin sahiplerinin iktidar temsilcileriyle fotoğraflarını gösteren Kaya; "Akın Gürlek, Ezgi Apartmanı kararını gördün mü?, Ezgi Apartmanı 6 Şubat'ın adalet rezaletine sadece bir örnek, haberin var mı? 6 Şubat'ta adalet böyle mi sağlanıyor, bunun hesabını kim verecek?" yazılı döviz taşıdı.

Döne Kaya, süreci değerlendirdi. Kaya, "Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmek istedim. Kendisi şehir dışında olduğu için görüşemedim. Ancak hakimlerimden Ahmet Can Ezgi adlı hakimle görüştüm. Öncelikle kendi binamı ve kayıplarımı tanıttım. Ardından Ezgi Apartmanı kararını ilettim. Bizzat takip edilmesini istedim çünkü karar hukuka uygun değil. Savcılığın 'olası kast'la mütalaa verdiği bir kararın cezası 8 yıl olamaz dedim. Akın Bey'e ileteceğini söyledi Hakim Bey. Ve onun dışında sadece Ezgi Apartmanı değil, diğer davaları da takip ettiğimi ilettim. Kendisiyle onlarla da ilgili görüşmek istediğimi söyledim. Bunları da not aldı. Numaramı da verdim. Kendileriyle görüşmek için randevu oluşturmalarını bekliyorum. Oluşturmadıkları takdirde her gün burada nöbet tutacağım ta ki Akın Bey'le görüşene kadar" diye konuştu.

"HESABINI SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ezgi Apartmanı davasında çıkan kararı hatırlatan Döne Kaya, şunları söyledi:

"Depremden sonra 700 gün küsur firari olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel sadece 8 yıl ceza aldılar ve kararla birlikte tutuklulukları kaldırıldı. Tüm delillere, bilirkişi raporlarına ve savcılığın mütalaasına rağmen bu insanlara sadece 8 yıl ceza verildi. Ezgi Apartmanı'nda şöyle bir gerçek vardı: Tadilat yapılmıştı, kolon kesilmişti. Annemiz Nurgül Göksu da depremde 8'inci gün evlatlarını çıkarttıktan sonra enkaza müdahale ettirmeyip oradaki kolonun kesildiğine ilişkin savcılık tarafından kayıt tutturdu. Yani delilleriyle dolu dolu bir dosyayken bu dosyaya verilen 8 yıl cezayı kabul etmiyoruz. Bu dosyanın tek kararı 'olası kast'tır. Verdikleri kararın hesabını sormaya devam edeceğiz. Her gün gelip soracağız, gerçekten vicdana ve hukuka uygun mu verilen bu karar diye."