Ezgi Apartmanı kararına Adalet Bakanlığı önünde tepki devam ediyor

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Ezgi Apartmanı davasında çıkan kararı Adalet Bakanlığı önünde protesto etmeye devam ediyor.

Ezgi Apartmanı'nda bulunan ve tadilat yapılan pastanenin sahiplerinin iktidar temsilcileriyle fotoğraflarını gösteren Kaya,"Akın Gürlek, Ezgi Apartmanı kararını gördün mü?, Ezgi Apartmanı 6 Şubat'ın adalet rezaletine sadece bir örnek, haberin var mı? 6 Şubat'ta adalet böyle mi sağlanıyor, bunun hesabını kim verecek" yazılı döviz taşıyor.

Döne Kaya'nın oturma eyleminin ikinci gününde, Kartalkaya Otel'de yakınlarını kaybedenler ile depremde annesini kaybeden Kübra Özyurt da destek verdi.

CUMHURİYET SAVCISI'NIN İTİRAZININ BİR KISMINI OKUDU

Kaya, Ezgi Apartmanı davasında savcılığın "olası kastla" hapis cezası çekmesi gerektiğini söylediği sanıklara mahkeme heyetinin 8 yıl ceza verdiğini ve savcının karara itiraz ettiğini bildirdi.

Döne Kaya, Cumhuriyet Savcısı'nın, "Her ne kadar Mahkemece sanıkların eylemleri taksir kapsamında değerlendirilerek hüküm kurulmuş ise de, verilen hüküm henüz kesinleşmemiş olup kanun yolu incelemesi neticesinde sanıkların eylemlerinin olası kast olarak değerlendirilip aleyhlerine değişme olasılığı bulunmaktadır. Tüm bunlarla beraber dosya kapsamında mevcut deliller dikkate alındığında CMK 100 ve devamı maddeleri uyarınca kuvvetli suç şüphesi halen devam etmektedir. Özellikle sanıkların asli kusurlu olduğuna dair teknik raporların varlığı, Prof. Dr. Can Balkaya tarafından hazırlanan 15.06.2025 tarihli raporu, 22.04.2026 tarihli Pamukkale Üniversitesi heyet raporu ve 15.06.2026 tarihli ek raporda sanıklar pastane tadilatları için 'asli kusurlu' olarak nitelendirmesi ve sanıkların tahkikat süreci boyunca yaklaşık 2 seneyi firari geçirmiş olmaları adli kontrol tedbirleri ile yetinilmesinin bu aşamada sanığın yargılandığı kanun maddeleri uyarınca alabileceği ceza düşünüldüğünde kaçma riski sebebiyle yetersiz kalacağı açıktır" şeklindeki itirazını okudu.

"BUNUN HESABINI KAMU OLARAK SORMAK ZORUNDAYIZ"

Kaya, "Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararı kabul etmedi, itirazı reddetti. Bu iki gün neden önemli? 4. Ağır'ın üst mahkemesi, 5. Ağır Ceza, itirazı şu an inceliyor. Vereceği karar kamuoyu için önemli. Çünkü 6 Şubat depreminde sadece Ezgi Apartmanı yıkılmadı. Binlerce bina yıkıldı, davaları sürüyor. Ve en az 53 bin insan öldü. Bunun hesabını kamu olarak sormak zorundayız. Aksi takdirde tıpkı 1999'dan 24 yıl sonra 6 Şubat'ta öldüğümüz gibi, 20 yıl sonra da bu defa kurban bizim sevdiklerimiz değil, sizin sevdikleriniz olacak. Unutmayın" diye konuştu.

Adalet Bakanlığı önündeki nöbetine devam ettiğini belirten Kaya, "Bu kararı hukuki, vicdani, bilimsel olarak kabul etmiyorum. Etmeyen herkesi de Bakanlık önüne bekliyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu kararın gerekçesini bu topluma açıklamak zorunda" dedi.