F. Hadland Davis'den Japon Mitleri ve Efsaneleri

05 Temmuz 2022 Salı, 00:01

Bin yıldan uzun bir süre boyunca hiçbir kültürle temasa geçmeyen Japonların özgün, mistik ve zengin kültür birikimleriyle ortaya çıkan mitler ve efsanelerle tanışacağınız Japon Mitleri ve Efsaneleri kitabı, Maya Yayınları tarafından Cemal Can Tarımcıoğlu çevirisi ile yayımlandı.

Neredeyse bin yıldan uzun bir süre boyunca hiçbir kültürle temasa geçmeyen Japonlar, dünyadan bağımsız yaşadıkları adalar ülkesinde oldukça özgün, mistik ve de zengin bir kültür ortaya çıkardılar. Özellikle yirminci yüzyıldan sonra kapılarını açtıklarında, sıradışı yaşamları dünyanın geri kalanı için tam bir çekim merkezi oldu. Bu yakınlaşma da insanlığın ortak kültürel birikimine ciddi katkılar sağladı.

Böylesine zengin bir kültürün mitleri ve efsaneleri hakkında ilk defa bu kadar kapsamlı bir çalışma ortaya koyan bu kitapta; Kobo Daişi rehberliğinde Fuji Dağı’nın varoluşuna tanık olacak, Deniz Kralı’nın sarayında ve Ebedi Gençlik Ülkesi’nde dolaşacak, güçlü kahramanların savaşlarını izleyecek, azizlerin bilgeliğini dinleyecek, kuşlar köprüsünün üzerinden Semavi Nehri geçeceğiz ve yorulduğumuzda sürekli gülümseyen Jizo’nun elbisesinin uzun kollarına sığınacaksınız.

Özgün adı: Japon Mitleri ve Efsaneleri

Yazar: F. Hadland Davis

Çeviren: Cemal Can Tarımcıoğlu

Yayınevi: Maya Yayınları

Sayfa sayısı: 256