Fabrika ortağına 'asitli' saldırıda bulunan kişi tutuklandı
Denizli'deki tekstil fabrikasında borç meselesinden çıkan tartışmada iplik tedarikçisi H. P. (41), fabrika ortaklarından Muzaffer Kaydı'nın (37) yüzüne asit atmıştı. Gözaltına alınan H. P.'nin tutuklandığı bildirildi.
Denizli Merkezefendi'de, borç meselesi yüzünden gerçekleşen 'asit' saldırısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Tekstil atölyesi sahibi Muzaffer Kaydı'ya (37) asitli saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan H.P. (41), Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
"30 YILLIK SERMAYEM GİTTİ"
H.P. adliyeye getirildiği sırada "Neden asit attınız?" sorusunu yönelten gazetecilere, "Alacağımı alamadım. Dolandırıldım. Geçen sene 750 bin liraydı alacağım. Bir türlü anlaşamadık, 30 yıllık sermayem gitti" dedi.
SOL GÖZÜNÜ KAYBETTİ
Öte yandan sol gözünü kaybettiği öğrenilen Muzaffer Kaydı'nın ise Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Ankara'daki özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Merkezefendi ilçesinde dün tekstil atölyesi işleten Muzaffer Kaydı, iş yerine gelen H.P. adlı kişinin asitli saldırısına uğramıştı. Termosta getirdiği asit türü sıvıyı tartıştığı kişinin yüzüne döktükten sonra kaçan zanlı yakalanmış, hastaneye kaldırılan Muzaffer Kaydı'nın bir gözünü kaybettiği belirtilmişti.
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