Fabrikada amonyak tankının bakımını yapan işçiler zehirlendi: 1 ölü
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikada, amonyak tankına bakım için giren 3 işçi, maruz kaldıkları gaz nedeniyle zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerden Muhammet Yün, hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Gemlik Özel Sanayi Bölgesi Ata Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki kalsiyum amonyum nitrat gübresi ile amonyak üretimi yapılan fabrikada meydana geldi.
Amonyak tankına bakım için giren işçiler Halil İbrahim Aytaç, Zafer Yıldırım ve Muhammet Yün, gaza maruz kalıp, oksijen seviyesinin de düşmesi sonucu zehirlendi. İhbarla fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.
Tanktan çıkarılan işçiler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden sağlık durumu kritik olan Muhammet Yün, yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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