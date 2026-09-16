Fabrikada buhar kazanı patladı: '16 yaşındaki' işçi hayatını kaybetti

3'üncü Organize Sanayi Bölgesi’nde dün akşam saatlerinde Polyester fabrikasında bilinmeyen nedenle buhar kazanı patladı.

Patlamanın bulunduğu alanda buhar ve kaynar suya maruz kalan El Obid ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan müdahale sonrası Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası’na kaldırılan Abdullah Omar El Obid, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Gaziantep Adli Tıp morguna kaldırılan El Obid'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.