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Bursa'da fabrikada korkutan yangın: 3 saatte kontrol altına alındı

Bursa'da fabrikada korkutan yangın: 3 saatte kontrol altına alındı

5.10.2026 09:33:00
Güncellenme:
DHA
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Bursa'da fabrikada korkutan yangın: 3 saatte kontrol altına alındı

Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı. AFAD’a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibinin de tedbir amacıyla sevk edildiği fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.
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Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi’ndeki bir mobilya fabrikasında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

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Fabrikadan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 20 araç ile BUSKİ, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, Tarım A.Ş. ve Nilüfer Belediyesi'ne ait 10 su tankeri ve 1 kepçe sevk edildi.

AFAD KBRN ekibi de tedbir amaçlı bölgeye yönlendirildi. Fabrikadan yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü.

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Ekiplerin müdahalesiyle yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

İlgili Konular: #Bursa #Yangın

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