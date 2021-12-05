Facia gibi kaza: Anne öldü, çocuklar yaralandı
Karabük’ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin 150 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2’si çocuk 3 kişi de yaralandı.
Kaza ilçeye bağlı Yirmibeşoğlu Köyü Camii Yanı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Kazancı idaresindeki 78 AE 754 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik şarampole uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan çocukları Sümeyye Serra ve Ahmet Emir yaralanırken, anne Ferhan Kazancı olay yerinde hayatını kaybetti.
EKİPLER OLAY YERİNE GİTTİ
Sürücünün kendi imkanları ile haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yaralılar araçtan çıkartılarak ambulansa taşındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
ANNE KURTURALIMADI
Hayatını kaybeden anne Kazancı’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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