Facia teğet geçti: Seyir halindeki TIR'dan otoyola konteyner düştü

Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu’nda seyir halindeki TIR'ın dorsesindeki konteyner düştü. Şans eseri başka bir araçların üzerine savrulmayan konteyner, trafik levhalarına çarparak durabildi.

İHA
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 07:25
Facia teğet geçti: Seyir halindeki TIR'dan otoyola konteyner düştü
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Feci kaza, Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu’nda meydana geldi. İzmir istikametine seyreden Osman Akay (56) yönetimindeki 59 RP 489 plakalı TIR'ın dorsesindeki konteyner kopup Orhangazi kavşağı yakınlarındaki trafik levhalarını devirdi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Şans eseri başka bir aracın üzerine devrilmeyen konteyner faciayı teğet geçti. Otoyolun kapanmasına neden kazada polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Konteyner kısa sürede olay yerinden kaldırılırken, trafik kısa sürede tekrar açıldı. Öte yandan, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.


TIR konteyner kaza

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