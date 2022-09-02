Faciadan dönüldü: Otoyolda 8 ton kömür yüklü TIR yandı

Mersin’de otoyolda seyir halindeyken alev alan 8 ton kömür yüklü TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA
02 Eylül 2022 Cuma, 09:14
Faciadan dönüldü: Otoyolda 8 ton kömür yüklü TIR yandı
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Ankara-Tarsus otoyolunda seyir halindeki S.S.’nin kullandığı 31 AHB 195 plakalı 8 ton kömür yüklü TIR’ın dorse bölümünden birden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, TIR’ı güvenlik şeridinde durdurdu.

ÇEKİCİ KISMI TAMAMEN KÜL OLDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle TIR’ı saran alevler söndürüldü.

TIR’ın çekici kısmı tamamen yanarken, kömür yüklü dorse ise zarar gördü. 


Facia araç Yangın

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