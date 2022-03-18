Facianın eşiğinden dönüldü: Tam 16 madenci...

Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan servis yoğun kar yağışı nedeniyle kaza yaptı. Devrilen araçtaki 16 madenci ölümden döndü.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2022 Cuma, 19:54
Facianın eşiğinden dönüldü: Tam 16 madenci...
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Kaza, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde meydana geldi.

İddiaya göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesinde çalışan 16 madencinin bindiği işçi servisi, yoğun kar yağışı nedeniyle kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Devrilen araçtaki madenciler, kendi imkânlarıyla araçtan çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.



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