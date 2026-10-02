Fahrettin Koca'dan yeni hamle: Kendi adına 5 milyon TL'lik vakıf kurdu

Resmi Gazete'deki bilgilere göre; vakfın kurucusu Fahrettin Koca olurken, vakfın mal varlığı 5 milyon TL olarak belirlendi. Vakıf, Beykoz 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 14 Temmuz 2026 tarihli kararıyla tescil edildi.

VAKFIN FAALİYET ALANLARI BELLİ OLDU

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilanında vakfın amacı; eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, sağlık, sosyal yardım, kültür, çevre koruma ve ağaçlandırma alanlarında faaliyetler yürütmek ve kamu hizmeti gerçekleştirmek şeklinde tanımlandı.

Vakfın yönetim kurulunda ise Rıza Uçan, Ahmet Bulut ve Mehmet Kemal Özdemir yer aldı.

İlanda ayrıca vakfın herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, tasfiyeden geriye kalan mal varlığının kurucunun uygun göreceği başka bir yere devredileceği belirtildi.