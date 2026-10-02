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Fahrettin Koca'dan yeni hamle: Kendi adına 5 milyon TL'lik vakıf kurdu

Fahrettin Koca'dan yeni hamle: Kendi adına 5 milyon TL'lik vakıf kurdu

2.10.2026 11:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fahrettin Koca'dan yeni hamle: Kendi adına 5 milyon TL'lik vakıf kurdu

2018-2024 yılları arasında Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Fahrettin Koca, kendi adını taşıyan yeni bir vakıf kurdu. İstanbul merkezli Dr. Fahrettin Koca Eğitim Vakfının kuruluşu, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyuruldu.
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Resmi Gazete'deki bilgilere göre; vakfın kurucusu Fahrettin Koca olurken, vakfın mal varlığı 5 milyon TL olarak belirlendi. Vakıf, Beykoz 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 14 Temmuz 2026 tarihli kararıyla tescil edildi.

VAKFIN FAALİYET ALANLARI BELLİ OLDU

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilanında vakfın amacı; eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, sağlık, sosyal yardım, kültür, çevre koruma ve ağaçlandırma alanlarında faaliyetler yürütmek ve kamu hizmeti gerçekleştirmek şeklinde tanımlandı.

Vakfın yönetim kurulunda ise Rıza Uçan, Ahmet Bulut ve Mehmet Kemal Özdemir yer aldı.

İlanda ayrıca vakfın herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, tasfiyeden geriye kalan mal varlığının kurucunun uygun göreceği başka bir yere devredileceği belirtildi.

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