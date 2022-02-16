Fakir Baykurt Roman Ödülü için başvurular sürüyor
İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödülü’nün başvuruları 14 Mart'ta sona erecek.
Çiğli Belediysi Fakir Baykurt Roman Ödülü’nün dosya müracaat başvuruları sürüyor. Seçici kurul üyeliğini Adnan Binyazar, Bahri Karaduman, Hidayet Karakuş, Işık Baykurt ve Öner Yağcı’nın yaptığı roman ödülü için başvurular 14 Mart 2022 tarihinde sona erecek.
Fakir Baykurt Roman ödülüne gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Edebiyatımızın duayen isimlerinden Fakir Baykurt anısına üçüncüsünü düzenlediğimiz roman ödülüne gösterilen ilginin her geçen yıl daha da artması bizleri motive ediyor. İlk iki yılda olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel ve sürükleyici eserlerin ortaya çıkacağına canı gönülden inanıyorum. Edebiyatımıza yeni bir soluk kazandırmak isteyen tüm yazarlarımızı roman ödülümüze katılım göstermeye davet ediyorum” dedi.
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