Faruk Bildirici, AKP'ye yeniden üye yapılınca isyan etti: 'Sorumlusunu ortaya çıkarmıyorsanız sahte üye kaydetmek parti politikanız'

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, geçtiğimiz yıl Nisan ayında habersizce AKP'ye üye kaydının yapıldığını açıklayarak duruma tepki göstermişti.

Bildirici AKP'ye yeniden üye yapıldığını bildirerek tepkisini dile getirdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in AKP üye sayısını açıkladığı haberini paylaşan Bildirici, üye sayısının gerçek olmadığını ifade ederek "En azından biri sahte üye" ifadelerini kullandı.

Bildirici sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

''Bu haber yalan! Ömer Çelik'in açıkladığı AKP üyesi sayısının gerçek olmadığına eminim! En azından biri sahte üye! O da benim! Beni yine gizlice, benden habersiz üye yapmışlar... Bu bir sahtekarlık ve kim bilir kaç kişiyi bu yöntemle üye yapıyorlar? Geçen yıl Savcılığa suç duyurusunda bulunmaktan Yargıtay ve CİMER'e şikayete kadar birçok yere başvurup üyeliğimi sildirdim.

Meraktan geçen gün bakınca bir de ne göreyim, beni Ocak ayından bu yana yine AKP Etimesgut İlçesi'nde üye yapmışlar. Utanmamışlar... Devlet partisi olunca insanları kendilerinden habersiz üye yapmak serbest mi? Suç duyurusunda bulunup sonuç alamıyorum, şikayet ediyorum işlem yapılmıyor.

''BENİ ÜYELİKTEN ÇIKARIN''

Bu kadar itirazdan sonra beni bir daha üye yapmak tam bir vurdumduymazlık, ahlaksızlık, sahtekarlıktır. Bir daha söylüyorum, BENİ ÜYELİKTEN ÇIKARIN. Nasıl yaptıysanız öyle çıkarın üyelikten. İSTİFA ETMİYORUM... Eğer bunun sorumlusunu ortaya çıkarmıyorsanız, (ki geçen sefer üzerini örttünüz) sahte üye kaydetmek sizin parti politikanız demektir. Bu sahtekarlığa izin veriyorsanız onaylıyorsunuz. Bunlar öyle sehven falan olacak işler değil..."