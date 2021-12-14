Faruk Bildirici'den yandaş Sabah'a sert tepki: 'Ne bir ilkesi var ne de bir standardı'

14 Aralık 2021 Salı, 14:29

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, kendi internet sitesinde yayımladığı yazıda iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine tepki gösterdi.

Sabah gazetesinin “Şımarık Atina, AİHM’i yok sayıyor” başlığıyla yayımladığı haberde Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını eleştirdi.

Bildirici, "Sabah gazetesinin 'Şımarık Atina, AİHM’i yok sayıyor' başlıklı haberinde Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bir kararını uygulamaması eleştiriliyordu: Madem Yunanistan’ın AİHM kararlarını uygulaması gerektiğini yazıyorsunuz, o zaman Türkiye’nin de uygulaması gerektiğini savunmalısınız. Bir gazetenin her konuda olduğu gibi AİHM kararları konusunda da bir standardı olmalı. Ya tüm AİHM kararlarına karşı çıkacaksınız ya da tümünün uygulanmasından yana tavır alacaksınız" ifadesini kullandı.

Bildirici şunları kaydetti:

"Ama örnekler de kanıtlıyor ki, Sabah’ın AİHM kararları konusunda ne bir ilkesi var ne de bir standardı. AKP iktidarından gelen rüzgârlar ve kararların onları mutsuz edip etmemesine göre belirlenen, tutarsız bir anlayış yürürlükte. Hal böyleyken Yunanistan ile ilgili habere “şımarıklık” diye başlık atmak komik kaçıyor; çifte standardı okurun gözünün içine sokuyor iyiden iyiye"